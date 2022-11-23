МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Студенты совместной программы отделения национальной экономики Института ЭМИТ и платформы SkillFactory разработали программу лояльности RusPriority, ее уже внедрили 45 аэропортов России. Об этом сообщила пресс-служба РАНХиГС. "Аэрофлот" откроет рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью

"Слушатели совместной программы отделения национальной экономики Института ЭМИТ и SkillFactory "Мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса" Павел Кульнев и Александр Кондратьев создали программу лояльности RusPriority — улучшенный аналог покинувших рынок зарубежных операторов для доступа в бизнес-залы", — сказано в релизе.

В ВУЗе добавили, что отечественная RusPriority позволяет клиентам посещать бизнес-залы отечественных аэропортов при совершении внутренних и международных рейсов, обеспечивая комфортное ожидание вылета.

Там подчеркнули, что студенты уделили особое внимание защите персональных данных клиентов. "Для регистрации пользователей используется кассовое устройство, работающее на отечественном программном обеспечении. Каждое устройство строго фиксируется за определенным пользователем — сотрудником бизнес-зала", пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что к программе подключились более 55 бизнес-залов в 45 аэропортах по всей России.