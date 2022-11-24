МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Головное скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Метеор-2020" проекта 03830 приступило к ходовым испытаниям, в ходе которых "встало на крыло", сообщил РИА Новости представитель руководства судостроительной корпорации "Ак Барс". Судно "Sasco Алдан" вернулось в строй после ремонта в Китае

Первые два судна этого проекта были заложены в марте 2021 года на стапелях Зеленодольского завода имени Горького, входящего в состав "Ак Барса". Головное судно в июне этого года было спущено на воду.

"Головное судно "Метеор-2020" приступило к проведению испытаний, которые проходят успешно. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что судно "встало на крыло", — сказал представитель корпорации.

Он напомнил, что первые суда "Метеор-2020" строятся для нужд Ханты-Мансийского автономного округа в рамках программы реновации пассажирского флота региона.

"Судно в ходе испытаний должно развить скорость на тихой воде до 77 километров", — сказал представитель "Ак Барса".

Зеленодольский завод с 1961 по 2006 год был единственным предприятием в России, ведущим серийное строительство скоростных пассажирских теплоходов "Метеор". Всего завод построил около 400 единиц таких судов как для отечественного речного флота, так и на экспорт.

Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор-2020" обладают рядом преимуществ относительно уже существующих аналогов. Модернизированная крыльевая схема обеспечивает судно рядом преимуществ, а именно: уменьшение перегрузок на волнении; большая высота преодолеваемой волны без средств автоматической стабилизации движения; меньшее время выхода на крылья; меньшая амплитуда продольной качки; простота реализации подъема, как носового, так и кормового крыльев для движения по мелководью или подхода к необорудованному берегу.

Дизайн проекта 03830 уже получил престижную награду на европейском конкурсе промышленного дизайна EPDA.