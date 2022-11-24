МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Более 80 поездов на Украине следуют с опозданием более чем на час из-за ситуации с энергоснабжением, сообщили в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). ЕБРР одобрил Украине кредит для восстановления энергоструктуры

"Не без трудностей, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9.00 (10.00 мск) 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение. Из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа", — говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.

В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.

По информации компании, самая большая задержка в движении – почти 13 часов – у поезда Краматорск-Киев. Поезда Киев-Ужгород, Харьков-Ужгород, Запорожье-Львов следуют с опозданием около 11 часов.