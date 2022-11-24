На Украине сильно задержался 81 поезд из-за ситуации в энергетике
"Укрзализныця": 81 поезд задержался более чем на час из-за ситуации в энергетике
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Более 80 поездов на Украине следуют с опозданием более чем на час из-за ситуации с энергоснабжением, сообщили в компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
"Не без трудностей, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9.00 (10.00 мск) 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение. Из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа", — говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По информации компании, самая большая задержка в движении – почти 13 часов – у поезда Краматорск-Киев. Поезда Киев-Ужгород, Харьков-Ужгород, Запорожье-Львов следуют с опозданием около 11 часов.