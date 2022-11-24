МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. РЖД с 1 января вводит скидку в 6% на перевозку газового конденсата со станции "Лимбей" (ЯНАО) на экспорт, а также во внутрироссийском сообщении (кроме станций Восточного полигона), она будет действовать до конца 2030 года, говорится в сообщении компании. РЖД сообщили об отсутствии проблем с перевозками топлива

"Правление РЖД приняло решение ввести в следующем году 6-процентную скидку на перевозку газового конденсата (код ЕТСНГ 226106) со станции Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ) на экспорт, а также во внутрироссийском сообщении (кроме станций Восточного полигона) и сделать её долгосрочной. Скидка распространяется также на возврат порожних цистерн из-под данного груза и будет действовать до конца 2030 года", — отмечается в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.

Условие для получения скидки — гарантированный ежегодный объём перевозок не менее 9,188 миллиона тонн, уточняют РЖД.