МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Первый отечественный самолёт МС-21 получил ливрею авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщается в релизе перевозчика. Самолет SSJ-NEW с двигателями ПД-8 прошел аэродинамические испытания

"Первый самолет МС-21, принадлежащий корпорации "Иркут" (ОАК госкорпорации Ростех), получил ливрею авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") — крупнейшего эксплуатанта отечественных самолетов. Лайнер покрашен в ливрею авиакомпании в Ульяновске с использованием краски российского производства", — говорится в релизе.

Перевозчик отмечает, что выбор ливреи "России" является знаковым событием, так как авиакомпания "уже обладает уникальным и ценным опытом по успешному вводу в парк и эксплуатации российских самолетов".

"Россия" занимает лидирующие позиции на рынке авиаперевозок на региональных SSJ100. По этому показателю перевозчик был признан в 2021 году наиболее активно растущей авиакомпанией в стране и мире. В парке "России" в настоящее время – 74 SSJ100, которые уже почти два года осуществляют перевозку по более чем ста направлениям.

На данный момент, поясняет компания, МС-21 проходит программу импортозамещения и еще не может быть внесен в свидетельство эксплуатанта, осуществляющего коммерческие перевозки. Опытный образец самолета будет эксплуатироваться "Иркутом" для обучения пилотов-инструкторов "России". Кроме того, группа "Аэрофлот" и производитель будут работать над дорожной картой выполнения техобслуживания в аэропортах потенциальной маршрутной сети новых лайнеров.

В июле 2021 года "Россия" и "Иркут" сформировали рабочую группу по реализации комплекса мероприятий для начала осуществления коммерческих рейсов на МС-21. На первоначальном этапе фирменная серо-красно-белая ливрея авиакомпании будет нанесена на три опытных самолета корпорации "Иркут", не включенных в парк перевозчика. Далее ливрея будет наноситься на воздушные суда, уже принятые в состав флота.