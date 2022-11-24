МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Stellantis, материнская компания Fiat, пришла к выводу, что пока не может производить доступные электромобили в Европе, и думает о менее затратном производстве на таких рынках, как Индия, сообщил журналистам гендиректор компании. "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей Evolute i-JOY

Если Индия, с ее обширным выбором недорогих поставщиков, сумеет удовлетворить требованиям компании по качеству и затратам до конца 2023 года, это может стать первым шагом к экспорту электромобилей на другие рынки, заявил Карлос Таварес, гендиректор группы, владеющей такими брендами, как Peugeot и Chrysler.

Stellantis активно инвестирует в электромобили и в следующем десятилетии планирует производить десятки их моделей, однако в октябре Таварес предупредил, что до появления доступных электромобилей с аккумуляторной батареей остается еще пять-шесть лет.

Stellantis вслед за другими автопроизводителями перестраивает свою стратегию в Китае, где теперь планирует оставаться нишевым игроком с помощью своих брендов Jeep и Maserati. Ранее она заявила, что ее китайское СП Jeep подаст заявление о банкротстве.

"Напряженность между Китаем и Западом продолжает расти. Это будет иметь последствия для бизнеса. Страной, которая может воспользоваться этой ситуацией наилучшим образом, является Индия", — указывает Таварес.

На долю Индии, где Stellantis продает автомобили своих брендов Jeep и Citroen, приходится лишь небольшая часть от ее мировых продаж, однако, по словам Тавареса, компания не гонится за объемами, рассчитывая на более медленный, но прибыльный рост производства.

Свой первый электромобиль в этой стране — электрическую версию компакта Citroen C3 — компания планирует выпустить в начале следующего года.

Stellantis уже выпускает собственные электрические моторы и аккумуляторные блоки, а также хочет производить аккумуляторные элементы. В Индии Таварес также собирается выпускать компоненты электромобилей, включая конкурентоспособные по себестоимости и цене батареи.

"На сегодня главной проблемой электромобилей является их ценовая доступность, — заявил он. — Проблема не в технологиях".