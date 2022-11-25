МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре страны продлили до 3 декабря, сообщили в пресс-службе Росавиации. В России продлили ограничение полетов в южные и центральные аэропорты

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года", — следует из релиза.

В ведомстве пояснили, что речь идет об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, а также Элисте.