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Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 3 декабря
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Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре страны продлили до 3 декабря, сообщили в пресс-службе Росавиации. "Режим ограничений на выполнение полетов в... ПРАЙМ, 25.11.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, аэропорт, ограничение полетов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре страны продлили до 3 декабря, сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года", — следует из релиза.
В ведомстве пояснили, что речь идет об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, а также Элисте.