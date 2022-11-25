МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит из своего резервного фонда два миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму, сообщила пресс-служба кабмина. Строители завершили надвижку всех пролетных строений Крымского моста

"На ремонт дорог в Крыму из резервного фонда кабмина будет направлено 2 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что дополнительное финансирование позволит отремонтировать 16,1 километра межмуниципальных дорог, а также улицы и дороги общей протяжённостью 41,5 километра в 50 населенных пунктах, в числе которых Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск и другие.

выделить до конца 2022 года дополнительные средства на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя.