МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. РЖД после внесения необходимых законодательных изменений считают возможным строительство в полосах отвода железнодорожных путей перехватывающих парковок и магазины, сообщил корпоративной газете РЖД "Гудок" замгендиректора монополии Александр Плутник. Совдир РЖД утвердил инвестпрограмму на 2023 год

РЖД в четверг сообщили, что гендиректор компании Олег Белозёров и депутаты Госдумы обсудили законодательные инициативы в области землепользования в ходе выездного заседания комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В своем Telegram-канале компания писала, что предложила усовершенствовать порядок использования земельных участков полосы отвода для улучшения качества обслуживания пассажиров при безусловном соблюдении требований безопасности движения поездов.

"Мы хотим расширить возможные виды использования полос отвода, чтобы появились объекты, которые нужны пассажирам и горожанам. Мы хотим, чтобы там можно было расположить перехватывающие парковки, открыть магазины", – цитирует слова Плутника газета "Гудок".

Плутник уточнил изданию, что земля останется в федеральной собственности, ее можно будет использовать на условиях аренды.

Газета поясняет, что законодательство в настоящее время позволяет лишь сельскохозяйственное использование полос отвода, складирование грузов на этих территориях, устройство погрузочно-разгрузочных площадок и несколько иных вариантов. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, о котором говорил Плутник, принят Госдумой в первом чтении ещё в 2018 году. По данным "Гудка", в этом месяце Росреестр подготовил пакет поправок к нему, сейчас формируется итоговая редакция документа для очередного внесения в Госдуму.