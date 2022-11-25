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2022
https://1prime.ru/transport/20221125/838947814.html
Авиакомпания Red Wings получит четыре самолета Ту-204/214
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https://россиясегодня.рф
. Российская авиакомпания Red Wings в 2023-2024 годах получит четыре самолета Ту-204/214, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Red Wings заключила предварительное... ПРАЙМ, 25.11.2022
транспорт, бизнес, новости, ту-204/214, авиакомпании, авиакомпания red wings
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings в 2023-2024 годах получит четыре самолета Ту-204/214, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
"Red Wings заключила предварительное соглашение о поставке четырёх самолетов Ту-204/214 после восстановления их летной годности", — сказал представитель.
По его словам, поставка воздушных судов планируется по следующему графику: две машины весной 2023 года, две — весной 2024 года.