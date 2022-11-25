МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings в 2023-2024 годах получит четыре самолета Ту-204/214, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. Самолет SSJ-NEW с двигателями ПД-8 прошел аэродинамические испытания

"Red Wings заключила предварительное соглашение о поставке четырёх самолетов Ту-204/214 после восстановления их летной годности", — сказал представитель.

По его словам, поставка воздушных судов планируется по следующему графику: две машины весной 2023 года, две — весной 2024 года.