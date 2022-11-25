МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. РЖД открыли продажу билетов на поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, по сниженной фиксированной цене на 31 декабря и 1 января, сообщила компания в Telegram-канале. РЖД отметили рост числа посетителей экскурсий на вокзалах

Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что билеты продаются со скидкой как на поезда "Сапсан" из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.

"Пассажиры, планирующие путешествие на "Сапсане" накануне и в первый день нового года, могут уже сейчас купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости на все поезда, отправлением: после 19:00 31 декабря – от 2022 рублей; 1 января – от 2023 рублей. Поездка в базовом классе обойдётся ещё дешевле – от 1853 рублей", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что тариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки.

"Билеты по новогодним ценам уже в продаже", — добавляется в сообщении.