МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (на 100% "дочка" РЖД) заявило о готовности компании к наступающему зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы ЮКЖД, поступившем в распоряжение РИА Новости. РЖД открыли продажу билетов на "Сапсан" с новогодней скидкой

"В ЮКЖД подготовились к зимнему сезону 2022-2023 годов… Завершился осенний комиссионный осмотр пути и прочей инфраструктуры. Комиссия во главе с гендиректором компании Алексеем Мельниковым провела сплошной осмотр инфраструктуры с целью оценки готовности к работе в зимних условиях", — говорится там. Отмечается, что в ходе осмотра ревизии подверглись пути, искусственные сооружения, устройства энергетики и автоматики, здания и сооружения административного и технологического значения.

"По итогам комиссионного осмотра можно констатировать, что железная дорога готова к безопасной перевозке пассажиров и грузов в предстоящий зимний период", — заявили в компании. "В частности, было изучено состояние готовности к зиме 800 километров путей и контактной сети, тщательным образом были проинспектированы 20 мостов, 15 тяговых подстанций и 53 станции", — уточняется там.

"Кроме того, была проверена обеспеченность персонала зимней спецодеждой, средствами борьбы со снегом на путях и прочей инфраструктурой, готовность противопожарных и восстановительных поездов, а также бытовые условия сотрудников и соблюдение ими норм охраны труда. Весь этот комплекс мер направлен на подготовку к стабильной работе железнодорожной инфраструктуры в зимний период при критически низких температурах и ее суточных перепадах", — отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что по сравнению с предыдущим осмотром состояние инфраструктуры существенно улучшилось на Ванадзорской и Гюмрийской дистанциях. При этом кроме Ванадзорского участка ситуация с несанкционированными переездами продолжает оставаться проблемной "по причине бездеятельности органов местного управления, в ведении которых находится решение данного ряда задач". Отмечается, что насчитывается порядка 30 участков автомобильных дорог с повышенными рисками столкновения транспортных средств с поездами на переездах.

В пресс-службе напомнили, что по итогам 2022 года ЮКЖД запланировала направить на программы развития и поддержания инфраструктуры 2,665 миллиарда драмов (около 6,7 миллиона долларов), 2,4 миллиарда драмов (около 6 миллиона долларов) — на инвестирование в путевое хозяйство, порядка 200 миллионов драмов (порядка 506 тысяч долларов) – в сферу электрификации и энергоснабжения, 60 миллионов драмов (около 152 тысячи долларов) — в хозяйство автоматики, телемеханики и связи. И в текущем году капитальным ремонтом полностью обновлено 8 километров путей.