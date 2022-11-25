МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Контейнерный рынок РФ по итогам января-октября снизился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 4,545 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. Fesco проработает сервис по доставке бананов из Эквадора

По данным компании, импорт сократился на 14%, до 1,692 миллиона TEU, экспорт – на 23%, до 1,312 миллиона TEU. Транзитные перевозки снизились на 23%, до 622 тысяч TEU. Внутренние отправки выросли на 1%, до 919 тысяч TEU.

"По итогам октября 2022 года рынок сократился на 16,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 471 тысячи TEU", — отмечают в Fesco. В компании уточнили, что импортные перевозки снизились на 6% по сравнению с октябрем 2021 года, при этом по сравнению с сентябрем 2022 года выросли на 12%.

Экспортные отправки сократились на 30% относительно аналогичного месяца прошлого года, при этом отправки через порты Дальнего Востока выросли более чем в два раза.

Транзитные перевозки сократились на 29% по сравнению с октябрем прошлого года. "Перевозки в Республику Беларусь через Дальний Восток России выросли на 122% относительно аналогичного месяца прошлого года", — добавляют в группе.

Внутренние перевозки сократились на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, но по сравнению с сентябрем 2022 года выросли на 3%.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.