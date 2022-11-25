МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Использование навигационных пломб в порту Новороссийск с 26 ноября в паромном сообщении позволит повысить пропускную способность инфраструктуры транспортного узла, сообщает Минтранс РФ. Главгосэкспертиза разрешила "Росатому" построить ГОК и порт на Новой Земле

"С 26 ноября 2022 года планируется открытие регулярного паромного сообщения c применением технологии приема и ускоренной обработки грузов в порту Новороссийск. Его запуск стал возможным благодаря новому порядку перевозок товаров с использованием накопительных площадок за пределами пропускного пункта и технологии электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок", — отмечает Минтранс.

"Таким образом, новый порядок… обеспечил повышение пропускной способности имеющейся инфраструктуры Новороссийского транспортного узла за счет использования цифровых технологий", — говорится в сообщении.

В настоящее время грузовые автомобили, прибывающие в порт Новороссийск на паромах, могут после опломбирования проследовать на площадку для автотранспорта, которая вошла в постоянную зону таможенного контроля и на которой расположен склад временного хранения, где осуществляется таможенный и другие виды контроля, следует из релиза.

По словам замминистра транспорта Дмитрия Баканова, которые приводятся в релизе, решение отслеживания перевозок грузов с применением навигационных пломб хорошо себя зарекомендовало на этапе тестирования. "По итогам тестового периода мы видим эффективность и полную техническую готовность новой системы. Это позволит увеличить пропускную способность перевозок через порт Новороссийска", – прокомментировал он.

Апробация применения системы отслеживания перевозок грузов с помощью навигационных пломб на территории порта Новороссийск при осуществлении международных перевозок от пункта пропуска до места проведения таможенных процедур проводилась Минтрансом России с октября текущего года. Минтранс уточняет, что первой транспортно-логистической компанией, использующей новою технологическую схему, стала группа компаний "Дело".