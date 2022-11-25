МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Финляндия приняла решение о передаче российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений, сообщается на сайте торгового представительства России. В Польше ожидают рост счетов за газ на 23 процента

"Уполномоченными органами Финляндской Республики принято решение о возврате российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений. По состоянию на начало ноября 2022 года в списках задержанной техники числилось более 800 единиц гружёных и порожних вагонов", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что решение принято после обращения финских компаний в МИД Финляндии в связи с большим объемом финансовых затрат на содержание задержанного имущества и рисками для транспортной системы страны. 15 ноября МИД Финляндии было принято решение о возврате арестованного имущества.

Ряду компаний-владельцев арестованной ж/д техники уже были направлены уведомления службы судебных приставов Финляндии о снятии ареста с вагонов. Перемещение через государственную границу осуществляют финские ж/д операторы исходя из графика работ и в соответствии с инструкциями транспортной безопасности.

В июле на территории Финляндии в связи с санкционными ограничениями был конфискован широкий диапазон российских активов, от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.