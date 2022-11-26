МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Беспилотные авиационные системы (БАС) начали выполнять одновременные тестовые полеты с использованием первой отечественной платформы организации беспилотного воздушного движения "Небосвод" в четвертой из четырех специально выделенных зон воздушного пространства RuSPACE, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы. Мантуров назвал объем рынка беспилотной авиации в России в 2030 году

"Для отработки широкого спектра миссий, среди которых доставка грузов, мониторинг инфраструктуры, проведение сельскохозяйственных работ, в выделенном пространстве для полетов БАС, в зоне RuSPACE (включает зоны в Северо-Западном федеральном округе, Сахалинской и Белгородской областях) будут применяться различные типы беспилотников. Полеты БАС в четвертой зоне RuSPACE, в том числе испытания аэротакси, стартовали в ноябре в Черноземье и проводятся с использованием первой отечественной высокоавтоматизированной платформы организации беспилотного воздушного движения "Небосвод", — говорится в сообщении.

Разработчиком является научно-исследовательский центр "Аэроскрипт". На 2023 год в зоне запланировано свыше 3000 полетов аппаратов более 50 типов, в том числе беспилотного аэротакси. В прошлом году испытания стартовали на Сахалине, в Сколково и Санкт-Петербурге.

Платформа "Небосвод", отмечает компания, позволяет оперативно получать разрешение на использование воздушного пространства и предоставляет внешним пилотам цифровые сервисы для обеспечения безопасного полета. Кроме того, платформа принимает телеметрию полета БВС напрямую без использования дополнительного оборудования, что поможет интегрировать в нее аппараты различного типа, разных производителей, выполняющих разные типы миссий. "Почта России" и ГТЛК договорились вместе развивать беспилотную логистику

"Передача полетных данных от БАС в "Небосвод" — это часть нашей большой задачи по разработке комплекса стандартов информационного взаимодействия эксплуатанта БАС и платформы. Включая также передачу данных о планах и операциях, передачу данных об оценке рисков, и других данных от сервисов "Небосвода" стратегического предполетного уровня и тактического уровня во время полета", — приводятся слова советника гендиректора НИЦ "Аэроскрипт" Владислава Шифрина.

Линейку грузовых и пассажирских БВС, которые будут участвовать в испытаниях в зоне RuSPACE, разрабатывает компания "Транспорт Будущего". Парк дронов вертикального взлета и посадки с неподготовленной поверхности имеет несколько платформ для перевозки грузов от 1 до 200 килограммов и выполнения авиационных работ.