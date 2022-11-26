МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Сейчас из России есть прямые авиарейсы в 22 страны, ими летают как пассажирские, так и грузовые самолеты, сообщили РИА Новости в Росавиации. Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по стране

"Из России есть прямые рейсы в 22 страны: Азербайджан, Армению, Беларусь, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Кубу, Лаос, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Шри-Ланку", — сказала представитель Росавиации и пояснила, что в эти страны летают как пассажирские, так и грузовые самолеты.

Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.