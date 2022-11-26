МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Задержанный по техническим причинам рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" Москва — Бангкок вылетел в Таиланд после замены самолета, следует из комментариев пресс-службы перевозчика и данных онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево". В Паттайе устроили праздник встречи первого чартера из российских регионов

"Рейс SU270 Москва ("Шереметьево") — Бангкок от 25 ноября 2022 года, время вылета по расписанию 20:25 мск, задержан по технической причине. Для выполнения рейса произведена замена воздушного судна", — сказали в пресс-службе, уточнив, что самолет уже вылетел.

В пресс-службе добавили, что в связи с переносом времени вылета на следующие сутки потребовалась смена нумерации и получение дополнительного разрешения авиавластей Таиланда. Новый номер рейса — SU532, судя по табло "Шереметьево", он вылетел в 13:55.

Обслуживание пассажиров, как сообщила компания, осуществлялось в строгом соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.