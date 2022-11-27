МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном уровне, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. Посол Намибии спрогнозировал снижение доли импорта пшеницы из России

"Было сделано предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой. Однако этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов власти на национальном уровне", — сказал он в интервью агентству.

При этом он отметил, что российские туристы "выражают заинтересованность посетить Намибию".

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