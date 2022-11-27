Намибия предложила России запустить прямые авиарейсы между странами
Посол Намибии Кашуупулва: России предложили открыть прямой рейс между Виндхуком и Москвой
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном уровне, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
"Было сделано предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой. Однако этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов власти на национальном уровне", — сказал он в интервью агентству.
При этом он отметил, что российские туристы "выражают заинтересованность посетить Намибию".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.