МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Работа железной дороги в украинском Кривом Роге остановлена на длительное время, сообщил в воскресенье эфире всеукраинского телеканала "Рада" начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко. В Киеве сообщили о возобновлении подачи света, тепла и воды

"Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления — это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время", — сказал он и добавил, что пострадавших нет.

Ранее глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о повреждении в Кривом Роге объекта транспортной инфраструктуры.