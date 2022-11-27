МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Поезда "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево и обратно после корректировки в эти выходные графика из-за модернизации инфраструктуры возобновили курсирование по стандартному расписанию, сообщили РИА Новости в компании. Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 3 декабря

Изменения в графике движения 26-27 ноября были необходимы, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией. После запуска новой ж/д линии "Лобня – Аэропорт Шереметьево" время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала.

"Аэроэкспрессы между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево курсируют каждые 30-40 минут по стандартному расписанию после технологического перерыва в движении", — сообщили в компании в воскресенье.

"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и основными аэропортами Московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Компания имеет свой терминал в аэропорту Шереметьево. Ежедневно "аэроэкспрессы" выполняют в среднем 198 рейсов. Для интеграции "аэроэкспрессов" в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта Шереметьево продлен до Одинцова.

В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево.