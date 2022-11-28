ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — ПРАЙМ. Оперативный штаб Владивостока ограничил въезд в город и движение по нему большегрузов в связи с погодными условиями, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Юрист предупредил, за какие зимние шины может грозить штраф

Циклон в понедельник принес в Приморье сильный снег с дождем и штормовой ветер, резко похолодало. Во Владивостоке в районе полудня понедельника начался слабый снег, к вечеру он перешел в дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная корка.

"На 17.30 (10.30 мск) оперативный штаб сообщает, что принято решение об ограничении движения и въезда в город большегрузов. Ограничение будет действовать до 00.00. Далее в зависимости от дорожной ситуации будет принято решение о продлении или снятии ограничений", — сказал собеседник.

В понедельник из-за осадков и гололеда в Приморье уже произошел ряд аварий. На острове Русском во Владивостоке недалеко от АЗС улетела в кювет и загорелась иномарка.

"На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен пламенем. В результате пожара транспортное средство уничтожено огнём на площади около 4 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — сообщает региональный главк МЧС России.

Также в соцсетях сообщают о ДТП из-за гололеда на развязке в сторону Вольно-Надеждинского и аварии на трассе в сторону аэропорта Владивостока.

Ранее власти Владивостока из-за циклона объявили свободный для посещения день и рекомендовали руководителям организаций и предприятий сократить рабочий день.