ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — ПРАЙМ. Прямое авиасообщение планируется запустить между Приморским краем и Белоруссией, сообщило правительство российского региона. Прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд возобновили спустя два года

Ранее сообщалось, что губернатор Приморья Олег Кожемяко прибыл с визитом в Белоруссию, где посетит местные предприятия и спортивные центры, чтобы изучить опыт этой страны и наметить планы по расширению сотрудничества.

"Одна из главных задач… Прямое авиасообщение намерены открыть между Приморьем и Белоруссией", — говорится в сообщении со ссылкой на Кожемяко.

По его словам, это позволит приморцам побывать в Минске, Гродно, Бресте, Беловежской пуще, а белорусам – увидеть регионы Дальнего Востока.

Он уточнил, что уже открыты рейсы из Владивостока в Лаос, Мьянму, Вьетнам, Таиланд.