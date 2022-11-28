МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" подготовила логистическую инфраструктуру к стабильной и бесперебойной работе во время повышенного спроса в новогодний сезон, сообщила компания. Экономист рассказал, кто получит пенсию в декабре дважды

"Почта России" подготовила логистическую инфраструктуру к стабильной и бесперебойной работе во время высокого сезона в доставке. Компания оптимизировала маршруты и провела тестирование готовности сортировочных мощностей к повышенным нагрузкам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания увеличила количество рейсов из Китая на собственных самолетах с 5-10 до 12-14 в неделю. Кроме того, чтобы избежать скопления товаров на территории китайских аэропортов, часть маршрутов теперь включает наземную перевозку, что "позволит диверсифицировать логистические цепочки и обеспечить стабильную доставку". "Товары из Китая партнеры "Почты" доставляют до ближайшего российского, монгольского или центральноазиатского аэропорта, а остальная часть маршрута проходит авто- или ж/д-транспортом", — поясняется в сообщении компании.

Отмечается, что "Почта России" в высокий сезон обрабатывает более 1,5 миллиона отправлений ежедневно. Логистические мощности компании включают почти 16 тысяч автомобилей, 569 почтово-багажных вагонов, 2 собственных самолета и более 60 сортировочных центров различного масштаба.

"Мы постоянно отслеживаем не только нагрузку на нашу инфраструктуру, но и потенциальные маршруты, на которых может резко вырасти грузопоток. Это позволяет нам в режиме, близком к реальному времени, перераспределять логистические мощности, включать дополнительные модальности, привлекать к перевозке отправлений новых партнеров. Основная задача "Почты" – сделать так, чтобы возросшие объемы минимально повлияли на доставку для наших клиентов", — подчеркнул заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев.