МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минтранс РФ по-прежнему рассматривает проекты создания в стране сети ВСМ, в том числе из Москвы в Санкт-Петербург и Казань и ускоренного движения до Краснодара и Адлера, сообщил журналистам замглавы ведомства Валентин Иванов. В Кривом Роге остановили работу железной дороги на длительное время

Ранее Минтранс РФ предлагал подумать о создании сразу сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, например, в северном, южном и западном направлениях, сообщал еще в августе 2019 года журналистам занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих.

Иванов отметил, что планы по развитию сети ВСМ уже имеются в отношении центральных регионов России.

"(Планы — ред.) есть. Мы смотрим Москва, Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития – это Москва, Владимир, Казань. Дальше у нас есть проекты по ускорению и созданию ускоренного движения в направлении Москва, Краснодар, Адлер", — сообщил Иванов.