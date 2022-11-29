МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ряд рейсов задержаны или отменены в аэропорту Владивостока из-за непогоды и противообледенительной обработки самолетов, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов

Циклон в понедельник принес в Приморье сильный снег с дождем и штормовой ветер, резко похолодало. К ночи дождь, прошедший в мороз, покрыл ледяной коркой автомобили и дороги.

"Местные рейсы отменены по метеоусловиям. Задержки рейсов — из-за противообледенительной обработки самолётов – такая погода", — сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты самолетов в Москву и Новосибирск. Отменены местные рейсы в Кавалерово, Терней, Преображение. Задерживаются самолеты из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Советской Гавани, Москвы, Благовещенска. Отменены вылеты из приморских Тернея, Пластуна, Преображения, Кавалерово.

Мэрия Владивостока второй день подряд вводит свободное посещение школ и детских садов для учеников из-за непогоды.