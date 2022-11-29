НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — ПРАЙМ. Авиарейсы в Алматы (Казахстан) из аэропорта Нижнего Новгорода начнут выполняться с декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд возобновили спустя два года

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") авиакомпания Red Wings начинает выполнять рейсы в Алматы в рамках регулярной полетной программы. Это новое направление для перевозчика из нижегородского аэропорта. Первый рейс по маршруту запланирован на 21 декабря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты по маршруту Нижний Новгород – Алматы будут осуществляться раз в неделю: из столицы ПФО вылеты по средам, обратно рейсы запланированы по четвергам.

"Это направление станет шестым, которое обслуживает авиакомпания Red Wings в рамках регулярной полетной программы из Нижнего Новгорода. В настоящее время она выполняет рейсы в Екатеринбург, Ереван, Самару, Стамбул, Челябинск", — подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, полеты будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.