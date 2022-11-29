МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Морские перевозки углеводородов из России в Китай за девять месяцев выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 87,5 миллиона тонн, увеличение обусловлено в основном поставками нефти, заявил замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Финский оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан

"Несмотря на вводимые санкции в отношении морской отрасли РФ в 2022 году отмечается рост перевозок нефти, угля, кокса, СПГ между Россией и Китаем…. За девять месяцев 2021 года из России в Китай было экспортировано 70 миллионов тонн углеводородов. За девять месяцев 2022 года морским транспортом перевезено 87,5 миллиона тонн энергоресурсов, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение произошло в основном за счет перевозок нефти", — сказал Пошивай.