МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект закона о штрафах для водителей, нарушающих тишину в ночные часы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Водителям рассказали, как себя вести в случае заноса автомобиля

Предполагается, что российские регионы смогут самостоятельно вводить административную ответственность за подобные нарушения.

Мера затронет водителей автомобилей и мопедов, на которых установлены шумные неисправные или модифицированные выхлопные системы. Кроме того, заплатить штраф придется за слишком громкую музыку. Нарушителей предлагается выявлять с помощью камер-"шумомеров".

По словам Шапошникова, право россиян на покой и восстановление сил в ночные часы является главным приоритетом.