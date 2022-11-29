В Госдуму внесли проект о штрафах для шумных водителей
В Госдуму внесли проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект закона о штрафах для водителей, нарушающих тишину в ночные часы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Предполагается, что российские регионы смогут самостоятельно вводить административную ответственность за подобные нарушения.
Мера затронет водителей автомобилей и мопедов, на которых установлены шумные неисправные или модифицированные выхлопные системы. Кроме того, заплатить штраф придется за слишком громкую музыку. Нарушителей предлагается выявлять с помощью камер-"шумомеров".
По словам Шапошникова, право россиян на покой и восстановление сил в ночные часы является главным приоритетом.