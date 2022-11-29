МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") заплатил за 58,51% транспортной судоходной компании "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) 2,5 миллиарда рублей, сообщил оператор в отчете по МСФО. Российский рынок акций растет на старте торгов

"Трансконтейнер" в августе текущего года объявил, что стал владельцем 58,51% акций "Сахалинского морского пароходства". Сумму сделки тогда компания не раскрывала.

"В августе 2022 года группа приобрела 58,51% акционерного капитала транспортной судоходной компании ОАО "Сахалинское морское пароходство". Сумма сделки составила 2 482 миллиона рублей", — говорится в отчете.

"Сахалинское морское пароходство" в октябре сообщило, что "Трансконтейнер" выставил оферту акционерам компании на выкуп оставшихся акций по цене 222 рубля за бумагу.

"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч TEU, фитинговых платформ — 41 тысячу единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Морские перевозки в рамках ее сервисов осуществляют 23 грузовых судна, в том числе 13 судов "Сахалинского морского пароходства". Единственным акционером является группа компаний "Дело".

"Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом.