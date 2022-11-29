МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. РЖД увеличили вывоз контейнеров из дальневосточных портов до 3500 ДФЭ в сутки, что позволило ускорить отправку импортных грузов в европейскую часть России и избежать накопления на складах, сообщает компания. Российский контейнерный рынок сократился на 15,8 процента за десять месяцев

"РЖД увеличили вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока почти до 3500 ДФЭ в сутки. Набранный темп позволил сократить время ожидания отправки импортных грузов в европейскую часть страны и избежать дополнительного накопления контейнеров на складах", — говорится в Telegram-канале компании.

В ближайшее время РЖД рассчитывает выйти на целевой показатель — 3750 ДФЭ в сутки.

Уточняется, что совместные меры компании и Минтранса, вагонных, контейнерных и портовых операторов способствовали увеличению вывоза импортных контейнеров с Дальнего Востока практически на 30%.

Кроме того, РЖД запустили еще три контейнерных поезда в сутки на фитинговых платформах в восточном направлении. По мере их прибытия в порты будет расти и обратная загрузка. Ведется работа с операторами подвижного состава, чьи полувагоны освобождаются из-под угля в портах Дальнего Востока. Уже отправлено два-три контейнерных поезда в полувагонах в сутки, в ближайшие дни компания выйдет на четыре поезда, а до конца первой декады декабря — на пять. Погрузка контейнеров в полувагоны ведется уже на 14 терминалах Приморья.

Компания продолжит развивать технологию погрузки контейнеров в полувагоны, чтобы импортные контейнеры везлись не в ущерб другим грузам. "Уже начали опытные перевозки 20-футовых контейнеров с размещением по два в каждом полувагоне. Предлагаем также и новые упрощенные способы их крепления — в виде деревянных брусков и резиновых подкладок", — уточняют в РЖД.