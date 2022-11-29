МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Грузоперевозки по железной дороге из Китая в российский терминал на станции Ростов-Товарный (г. Ростов-на-Дону) ограничены и в целом увеличилось время поставок грузов из КНР в РФ железнодорожным транспортом, составляя более 20 дней, сообщили РИА Новости в логистической компании Asia Import Group. РЖД увеличили вывоз контейнеров из дальневосточных портов

"С 24 ноября по 3 декабря ограничены грузоперевозки по железной дороге из Китая в российский терминал на станции Ростов-Товарный (в г. Ростов-на-Дону). Об этом компании Asia Import Group сообщили китайские партнеры", — рассказали Asia Import Group.

По словам собеседника агентства, до 3 декабря из-за большой перегруженности терминала и скопления там вагонов с контейнерами в этот пункт могут доставляться только зерновые культуры и скоропортящиеся грузы. "В целом транспортировка грузов из КНР в РФ ж/д транспортом сейчас составляет более 20 дней. Из-за коронавирусных ограничений немного задерживаются отправки контейнеров из ряда китайских городов – на 2-3 дня, в течение которых происходит обработка вагонов для недопущения попадания вируса", — отметили в Asia Import Group.

По данным Asia Import Group, в ноябре из-за переполненных на территории России терминалов существенно увеличилось время поставок грузов из КНР в РФ железнодорожным транспортом.

На станции Ростов-на-Дону находится терминал "Трансконтейнера" (входит в группу "Дело"). Комментируя ситуацию с его загрузкой в октябре текущего года, оператор пояснял, что с февраля поменялась логистика в южных регионах – раньше грузы прибывали в порт Новороссийска, откуда фурами доставлялись в пункты назначения, сейчас объёмы переключились на ж/д и маршруты через порты Дальнего Востока и сухопутные на границе с Китаем. Это привело к резкому росту нагрузки на терминальную и ж/д инфраструктуру.

"Трансконтейнер" для решения проблемы увеличил площадь зоны таможенного контроля на терминале с 40 до 240 TEU и запустил в работу второй ричстакер, перевел терминал с 12-часового на круглосуточный режим работы. Также для разгрузки ростовского терминала был запущен регулярный контейнерный поезд из Находки в Краснодар для доставки импорта из АТР.

"РЖД ввели ограничение на погрузку грузов в контейнерах в адрес терминала, примыкающего к станции Ростов Товарный, в связи с несвоевременной погрузкой и выгрузкой и скоплением вагонов с контейнерами на инфраструктуре общего пользования. Ограничение действует с 24 ноября по 3 декабря и не касается продовольственных, скоропортящихся грузов и других товаров первой необходимости", — сообщили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе РЖД.