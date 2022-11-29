ДОХА, 29 ноя — ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о начале строительства в Эр-Рияде нового международного аэропорта имени короля Салмана, сообщил новостной портал "Ахбар ас-Саудия". В Саудовской Аравии рассказали об инвестициях Nestle в проекты сраны

По его информации, новый "аэропорт, строительство которого анонсировал саудовский наследный принц, станет одним из крупнейших воздушных гаваней в мире и будет занимать площадь около 57 квадратных километров". На его территории будут находиться шесть взлетно-посадочных полос, а также жилые и развлекательные объекты, выполненные в соответствии с лучшими инновационными стандартами, дизайн которых будет отражать саудовскую культуру.

Ожидается, что к 2030 году аэропорт будет принимать до 120 миллионов пассажиров, а к 2050 году — до 185 миллионов пассажиров и до 3,5 миллиона тонн грузов. Как прогнозируют в королевстве, новый аэропорт поможет реализации планов королевства по включению Эр-Рияда в десятку крупнейших городов мира с населением, которое может достичь от 15 до 20 миллионов человек к 2030 году.