КРАСНОДАР, 29 ноя — ПРАЙМ. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об утверждении проекта по строительству трамвайных веток и нового депо на 150 вагонов в восточной части региональной столицы. "Трансконтейнер" запустил доставку азиатского импорта в Краснодар

"Документ предусматривает строительство ещё одного депо на 150 вагонов, порядка 35 километров трамвайных путей в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовский. И, конечно, приобретение новых трамваев. Срок реализации – до 2027 года", — написал Наумов в Telegram-канале.

Утвержденный проект будет заключен с ООО "Синара-ГТР Краснодар.ДОМ" при отсутствии других заявок. С "Синарой" уже заключена концессия по строительству новых веток в районе Западного Обхода, добавил мэр.

"Оба проекта необходимы для развития города. Трамвай в Краснодаре – самый надежный и удобный способ передвижения, это проверено годами. Городу удалось сохранить существующую трамвайную сеть, поэтому сейчас мы имеем возможность её именно развивать, а не восстанавливать", — говорится в сообщении.