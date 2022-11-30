МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Региональные и некоторые внутрироссийские рейсы в среду отменены или задержаны в аэропорту Владивостока из-за погодных условий, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Первый в истории рейс из Владивостока в Улан-Батор запустят в декабре

Циклон в понедельник принес в Приморье сильный снег с дождем и штормовой ветер, резко похолодало. К ночи дождь, прошедший в мороз, покрыл ледяной коркой автомобили, дороги, тротуары и деревья во Владивостоке. Во вторник ряд авиарейсов во Владивостоке были задержаны или отменены из-за непогоды и необходимости дополнительно обработать самолеты.

Утром в среду отменены внутриприморские рейсы в поселки Кавалерово, Терней и в город Дальнегорск. Задержано прибытие и отправление рейсов Владивосток — Новосибирск и Владивосток — Москва, борт из Петропавловска-Камчатского не прилетит вовремя, согласно онлайн-табло аэропорта. Такие изменения расписания связаны с погодными условиями, подтвердили в пресс-службе.

В аэропорту не уточнили, какие работы ведутся для улучшения ситуации.