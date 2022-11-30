МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Авиационные власти хотят отказаться от требования обязательного обучения управлению воздушными беспилотниками взлетной массой до 30 килограммов, пишут "Известиям" со ссылкой на источники на рынке беспилотных авиационных систем, знакомые с планами Минтранса и Росавиации. Эксперты рассказали о применении дронов в фермерских хозяйствах

В недавно обновленный Минтрансом список специальностей, которые относятся к разряду авиационных, не попали операторы беспилотников взлетной массой до 30 кг. И 29 ноября министерство опубликовало соответствующий приказ.

Ранее, в марте нынешнего года, вступило в силу требование ФАП-494, которое обязывает операторов, работающих с легкими дронами, проходить обучение по утвержденным в Росавиации программам и получать свидетельства так называемых внешних пилотов.

Примечательно, что в течение девяти месяцев, минувших с момента вступления в силу этого требования, ведомство не выдало ни одного указанного свидетельства.

Издание отмечает, что Минтранс так и не утвердил типовую программу обучения внешних пилотов, без которой нельзя получить свидетельство, а без свидетельства невозможно начать коммерческое использование дронов.

Причем типовую программу уже подготовили и опубликовали для общественного обсуждения, но Минэкономразвития в октябре выдало отрицательное заключение по проекту этой программы.