МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Агрегатор такси "Ситимобил" предварительно договорился с автозаводом "Москвич" о поставке в 2023 году 2 тысяч автомобилей для таксопарков-партнеров, компания также ведёт переговоры о поставке электромобилей с другими поставщиками, сообщила РИА Новости PR-директор управляющей компании People&People, в которую входит "Ситимобил" Екатерина Зубенина. Источник раскрыл цену нового городского кроссовера "Москвич 3"

"Мы предварительно договорились с "Москвичом" о поставке 2 тысяч бензиновых автомобилей в 2023 году. Компания планирует приобрести машины для входящей в структуру агрегатора лизинговой компании "Ситипарк" (компания по предоставлению машины таксопаркам)", — сказала Зубенина.

По ее словам, часть автомобилей планируется предоставлять партнерам из других лизинговых компаний. "Агрегатор также обсуждает поставки в таксопарки электромобилей, но от других компаний — например, Evolute", — отметила Зубенина.

Весной ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок автомобилей в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors. Минпромторг РФ, в свою очередь, в начале мая разрешил параллельный импорт иномарок брендов, прекративших поставки в страну.

Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан. Серийное производство городского кроссовера "Москвич 3" было запущено 23 ноября.

В конце ноября столичный департамент транспорта сообщил, что в 2023 году завод "Москвич" произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга — и в Москве, и в Московской области, и в других регионах России.