РЖД подготовят программу лояльности для пассажиров турпоездов
РЖД подготовят специальную программу лояльности для пассажиров туристических поездов
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. РЖД готовят специальную программу лояльности для пассажиров туристических поездов, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов.
"У нас в разработке еще туристическая программа лояльности. Она находится сейчас в стадии программирования. Мы готовим ее", — сообщил Пегов в ходе выступления на железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Екатеринбурге и транслируется онлайн.
Замглавы РЖД рассказал, что программа лояльности для туристов очень долго обсуждалась внутри компании. "Скоро мы ее вынесем на суд общественности", — добавил Пегов.
Согласно презентации замглавы РЖД, в настоящее время поезда компании курсируют по 31 межрегиональному уникальному туристическому маршруту.
РЖД по итогам 2022 года ожидают рост перевозок пассажиров туристическими поездами на 20% по сравнению с предыдущим годом – до 400 тысяч человек.