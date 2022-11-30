МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. РЖД готовят специальную программу лояльности для пассажиров туристических поездов, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов. РЖД запустят поезда к Северному Сиянию

"У нас в разработке еще туристическая программа лояльности. Она находится сейчас в стадии программирования. Мы готовим ее", — сообщил Пегов в ходе выступления на железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Екатеринбурге и транслируется онлайн.

Замглавы РЖД рассказал, что программа лояльности для туристов очень долго обсуждалась внутри компании. "Скоро мы ее вынесем на суд общественности", — добавил Пегов.

Согласно презентации замглавы РЖД, в настоящее время поезда компании курсируют по 31 межрегиональному уникальному туристическому маршруту.

РЖД по итогам 2022 года ожидают рост перевозок пассажиров туристическими поездами на 20% по сравнению с предыдущим годом – до 400 тысяч человек.