ПЕКИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем пассажирских авиаперевозок в Китае в период с января по октябрь 2022 года составил 220,4 миллиона человек, что на 43,8% меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года, следует из данных, размещённых на официальном сайте министерства транспорта КНР. Авиарейсы в Алматы из Нижнего Новгорода запустят в декабре

Отмечается, что объем авиаперевозок за указанный период внутри страны составил около 219,1 миллиона человек, объем международных авиаперевозок составил 1,32 миллиона человек.

Отдельно в октябре общий объем авиаперевозок в стране сократился на 59% по сравнению с октябрем 2021 года — до 15,9 миллиона человек.

В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Людям рекомендуется не выезжать за пределы своих населенных пунктов без необходимости.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.