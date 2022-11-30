Объем пассажирских авиаперевозок в Китае снизился за десять месяцев
Минтранс КНР: объем пассажирских авиаперевозок в стране упал до 220,4 миллиона человек
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ПЕКИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем пассажирских авиаперевозок в Китае в период с января по октябрь 2022 года составил 220,4 миллиона человек, что на 43,8% меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года, следует из данных, размещённых на официальном сайте министерства транспорта КНР.
Отмечается, что объем авиаперевозок за указанный период внутри страны составил около 219,1 миллиона человек, объем международных авиаперевозок составил 1,32 миллиона человек.
Отдельно в октябре общий объем авиаперевозок в стране сократился на 59% по сравнению с октябрем 2021 года — до 15,9 миллиона человек.
В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Людям рекомендуется не выезжать за пределы своих населенных пунктов без необходимости.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.