ТОКИО, 30 ноя — ПРАЙМ. Японская авиакомпания эконом-класса Peach Aviation объявила об отмене 92 рейсов на новогодние праздники из-за того, что поставка новых самолетов Airbus задерживается на фоне глобального нарушения цепочек поставок, сообщило агентство Киодо. В Японии вновь снизилось промышленное производство

Отменены будут рейсы на трех направлениях, связывающие аэропорт Кансай с аэропортом Син-Титосэ на севере страны и с аэропортами в Кагосиме и Нахе на юге.

Проблема коснется почти 6 тысяч пассажиров, уже забронировавших билеты на период 27 декабря – 13 января.

Новые самолеты должны были поступить в ноябре, но возникла задержка из-за глобальных сбоев в цепочках поставок.