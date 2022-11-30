Авиакомпания в Японии отменила 92 рейса из-за отсутствия новых самолетов
Японская компания Peach Aviation отменила 92 рейса задержки в получении новых самолетов
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ТОКИО, 30 ноя — ПРАЙМ. Японская авиакомпания эконом-класса Peach Aviation объявила об отмене 92 рейсов на новогодние праздники из-за того, что поставка новых самолетов Airbus задерживается на фоне глобального нарушения цепочек поставок, сообщило агентство Киодо.
Отменены будут рейсы на трех направлениях, связывающие аэропорт Кансай с аэропортом Син-Титосэ на севере страны и с аэропортами в Кагосиме и Нахе на юге.
Проблема коснется почти 6 тысяч пассажиров, уже забронировавших билеты на период 27 декабря – 13 января.
Новые самолеты должны были поступить в ноябре, но возникла задержка из-за глобальных сбоев в цепочках поставок.