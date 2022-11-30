МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Электробусы-гармошки начнут полноценно закупать в Москве в 2023 году, они будут работать на компенсационных маршрутах, сообщил журналистам генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул на выставке автобусов BW Expo-2022. "Ситимобил" договорился о поставках автомобилей с завода "Москвич"

"У нас пока были только в пилотном виде электробусы-гармошка особо большого класса, мы их тоже только в тестовом режиме эксплуатировали. Рассчитываем, что в 2023 году начнем их уже полноценно закупать с тем, чтобы они работали на линии, на компенсационных маршрутах. Сейчас это очень актуально — в случае ремонта метро использовать большие автобусы для массовой перевозки пассажиров. И очень здорово, что электробусы появляются и в этой категории", — сказал Асаул.

Также он сообщил, что на выставке был представлен электробус малого класса. Он отметил, что в этой модели были учтены все пожелания правительства Москвы и Мосгортранса.

"Не по всем улицам могут проехать большие автобусы, не везде есть большой пассажиропоток, но транспортное обслуживание нужно во всех даже самых отдаленных частях нашего города с самыми узенькими улочками. Поэтому вот этот автобус малого класса крайне востребован, мы его ждем. Сразу после выставки мы его примем у себя на предприятии, выпустим на линию, начнем эксплуатировать на самых разных режимах", — отметил Асаул.

Он пояснил, что электробус в ближайшее время протестируют. Предполагается, что партию в 70 единиц Мосгортранс закажет уже в 2023 году.