МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов в России в текущем году осталась на уровне последних двух лет и сократилась на 6,5% относительно уровня 2019 года, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Савельев назвал объем перевозок пассажиров авиакомпаниями в 2022 году

"В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября (мы специально запросили), остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года", — сказал Савельев.

Министр также отметил, что благодаря субсидированию отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний: в частности, стоимость авиакеросина в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла более чем на 45%.

"Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний… если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы на 20-25%", — добавил Савельев.