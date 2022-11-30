МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Конкуренция морских портов в Каспийском море растет, России нужно активнее развивать инфраструктуру в этом направлении, заявил глава государства Владимир Путин. Белоусов: Каспий может стать одним из центров многополярного мира

"На Каспии, и вы это знаете, конкуренция увеличивается. И наши соседи, дай им бог здоровья, хорошо работают на самом деле и свои портовые сооружения развивают очень активно. Реально создают конкуренцию, работают хорошо", — отметил президент в ходе совещания с правительством.

По его словам, необходимо уделить особое внимание развитию этой отрасли.

Путин в 2020 году поручил ускорить решение вопроса о создании особой экономической зоны в морском порту Оля в Астраханской области – самом крупном отечественном торговом порте в Каспийском регионе.