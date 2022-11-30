МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в октябре сократился на 13,6% в годовом выражении, а по сравнению с октябрем 2019 года показатель уменьшился на 6,2%, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). "Яндекс" запустит IT-платформу по грузоперевозкам в Казахстане

В месячном выражении рост составил 3,5%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 13,5% в годовом выражении и на 5,9% — к октябрю 2019 года.

Наибольшее снижение было зафиксировано в странах Европы (-18,8%), заметное уменьшение наблюдалось также на Ближнем Востоке (-15%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (-14,7%). Снижение в Северной Америке и Африке составило 8,6% и 8,3% соответственно, в странах Латинской Америки — только 1,4%.

"Грузовые авиаперевозки продолжают показывать устойчивость, при этом трудности сохраняются. Спрос на грузовые перевозки в октябре… показал рост на 3,5% по сравнению с сентябрем. Это указывает на то, что конец года по-прежнему покажет традиционный сезонный подъем, несмотря на экономическую неопределенность", — приводятся в сообщении слова главы IATA Вилли Уолша.

Глава организации также отметил, что текущая экономическая неопределенность может продолжиться и в следующем году, что потребует пристального наблюдения, говорится в релизе.