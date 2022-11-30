МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минтранс России продолжает выработку мер, в том числе в части тарифов, для системного решения вопроса с ввозом контейнеров с Дальнего Востока, сообщил глава министерства Виталий Савельев. Минтранс сообщил о проблемах российских судовладельцев в Китае

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду отметил, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов в целом меняется к лучшему, но их количество будет нарастать в следующем году, поэтому необходимо уделять внимание этому направлению.

"Эту задачку нам надо будет решить в целом, найти системную меру. Мы сейчас думаем над системой тарифов, которые бы побудили в обратном направлении нам двигаться не пустыми вагонами после выгрузки угля, а все-таки контейнеры, в первую очередь, и мы имели возможность везти и это было выгодно нашим грузоотправителям операторам", — ответил Савельев.

Он отметил, что, в частности, работа в этом направлении ведется с РЖД. "Мы, когда выработаем конкретные системные меры, доложим в правительстве, согласуем их, и если они будут приняты, мы сможем эту работу поставить на постоянную основу. Пока ситуация нормализовалась, но мы ожидаем сейчас после погрузки трех поездов некоторое резкое изменение, и мы снимем эту пиковую нагрузку с новогоднего сезона", — доложил глава Минтранса России.

РЖД во вторник сообщали в своем Telegram-канале, что совместно с Минтрансом РФ и компаниями принят ряд мер, способствовавших увеличению вывоза импортных контейнеров с Дальнего Востока практически на 30%. В частности, запущено еще три контейнерных поезда в сутки на фитинговых платформах в восточном направлении. По мере их прибытия в порты будет расти и обратная загрузка.

Путин поднимал вопрос о вывозе грузов с Дальнего Востока еще в начале ноябре. Савельев тогда докладывал, что в текущих экономических условиях происходит изменение логистических направлений, и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток. Так, в первую очередь идет повышенный спрос на ввоз импортных грузов в контейнерах через морские порты Дальнего Востока. Это связано с ограничениями морских перевозок на северо-западе, ковидными локдаунами в Китае и ежегодным повышением спроса перед новогодними праздниками. Министр называл ряд обсуждаемых мер для решения ситуации.