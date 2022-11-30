МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) в иске к финской государственной VR Group и своему совместному с VR Group предприятию Oy Karelian Trains Ltd, владельцу поездов Allegro, просят арбитражный суд Москвы понудить ответчиков к исполнению обязательств, следует из опубликованного определения суда. Армянская "дочка" РЖД сообщила о готовности к зимнему сезону

В судебном акте не уточняется, о каких именно обязательствах идет речь. Иск поступил в суд еще в конце октября, он оставлен без движения до 28 декабря, так как истец не приложил к нему документы, проясняющие юридический статус ответчиков. Третьим лицом в иске указан финский OP Corporate Bank.

Oy Karelian Trains – совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains.

VR Group 1 марта сообщила, что в связи с российской военной операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены по этой же причине с 28 марта. Позже, в августе, VR Group сообщила, что "списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро".

РЖД в октябре направили в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просят запретить VR Group и Oy Karelian Trains Ltd инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из договоров между сторонами. Кроме того, РЖД просят запретить OP Corporate Bank инициировать за рубежом разбирательства по спорам, вытекающим из соглашения о поручительстве от 5 сентября 2007 года по кредиту на 131 миллион евро, выданному Oy Karelian Trains. Предварительные слушания по тому делу суд назначил на 14 декабря.

VR Group — финская государственная сервисная и транспортная компания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов.