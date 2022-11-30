МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Компания Airbus и французская финансовая прокуратура договорились об урегулировании расследования, связанного с прошлыми сделками Airbus, включая взяточничество в Ливии и Казахстане. При этом производитель самолетов выплатит штраф в размере около 16 млн евро, сообщили обе стороны на состоявшемся сегодня судебном заседании. Airbus начала производство самолетов A321 в Китае

Мировое соглашение еще должно быть утверждено судом.

Новое соглашение по делу о взяточничестве стало продолжением сделки, заключенной с прокуратурой в 2020 году, которая предусматривала рекордные штрафы для производителя самолетов.

В прокуратуре пояснили, что незаконные сделки Airbus в Ливии и Казахстане еще расследовались и поэтому не были включены в соглашение 2020 года.