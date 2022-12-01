МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в РФ в 2023 году не покажут заметного роста, если сохранятся стабильность текущих условий и господдержка, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Стоимость авиабилетов в России сохранилась на уровне последних двух лет

"Ценовая политика авиакомпаний зависит от многих факторов, предсказать которые в динамично меняющейся обстановке объективно невозможно. Есть понимание, что авиакомпаниям нужно компенсировать рост издержек. При этом есть два момента, которые будут в наибольшей степени влиять на себестоимость", — сказал Пантелеев.

Первый фактор, по словам эксперта, масштаб и механизмы субсидирования авиаперевозок, которые показали свою эффективность в сдерживании роста цен на билеты. Так, 100 миллиардов рублей, выделенные государством в адрес авиакомпаний в 2022 году – это средства, которые пассажиры сэкономили. Однако масштаб поддержки на 2023 год пока неизвестен. Второй фактор, отмечает Пантелеев, – сохранение достаточного, или даже избыточного объема провозных емкостей для полетов на внутренних линиях: когда предложение превышает спрос, конкуренция никому не даст заметно повышать цены.

"Традиционно на стоимость билетов влияет соотношение спроса и предложения. Сегодня из-за различных санкционных рисков, ограничений на полеты самолетов с двойной регистрацией на международных линиях, часть самолетов "заперта" на внутренних линиях — и это обусловило профицит провозных емкостей на рейсах по РФ", — говорит эксперт.

"При этом есть некоторый дефицит на международных линиях. Если авиакомпаниям удастся "дебермудизировать" (дерегистрировать воздушные суда из реестров третьих стран – ред.) значительную часть парка и поставить их на международные рейсы, это исправит сложившийся перекос. На МВЛ предпосылки к росту цен будут ликвидированы, но они обозначатся на внутренних линиях", — полагает он.

Эксперт отметил, что авиаотрасль длительное время удерживала тарифы на внутренних линиях в более-менее стабильном состоянии. За период с 2019 года колебания цен носили преимущественно сезонный характер, в то время как год к году авиакомпании существенно не повышали тарифы из-за сложной рыночной ситуации.

"Авиакомпании были вынуждены удерживать тарифы по 2021 год включительно, чтобы поддерживать спрос на перевозки и обеспечивать приемлемую заполняемость на фоне пандемии COVID-19. В 2022 году удержать цены на приемлемом уровне помогло масштабное субсидирование со стороны государства", — отмечает эксперт. "При сохранении текущих условий и наличии господдержки заметного роста цен на билеты не прогнозируется", — заключил Пантелеев.