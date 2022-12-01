МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок — до 21 в неделю, и до 20 – из Москвы на Пхукет, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават. "Аэрофлот" откроет рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью

Посол отметил, что некоторые российские авиакомпании, например, "Аэрофлот", S7, Ikar и Azur Air, уже возобновили прямые рейсы, как регулярные, так и чартерные, из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока в Таиланд.

"Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с 7 до 21 рейсов в неделю, а из Москвы на Пхукет — с 14 до 20 рейсов в неделю", — заявил посол.

"Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях", — отметил он.

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