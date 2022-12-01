МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году вводят скидку 20% к тарифу на экспортные и импортные перевозки груженых крупнотоннажных контейнеров через российско-казахстанские погранпереходы по восточному направлению международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", говорится в решении правления компании. РЖД подготовят программу лояльности для пассажиров турпоездов

Документ опубликован в корпоративной газете РЖД "Гудок" в четверг.

"Установить… понижающий коэффициент 0,8 к действующим тарифам… на экспортные и импортные перевозки груженых собственных (арендованных) крупнотоннажных контейнеров на собственных (арендованных) платформах через российско-казахстанские пограничные передаточные станции при проследовании казахстано-туркменского пограничного перехода Болашак – Серхетяка", — говорится в решении.

Отмечается, что скидка не применяется на первоначальном и на последующих участках перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции назначения груженого контейнера как в пути следования, так и на первоначальной станции назначения. РЖД планируют запустить двухэтажные поезда на юг

"Период действия понижающего коэффициента с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно", — добавляется в документе.

"Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).